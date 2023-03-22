الفنان اللبناني الشهير يعلق على أنباء خلافه مع نجوى كرم.. هذا ما قاله

نفى الفنان اللبناني غسان صليبا وجود أي خلاف بينه وبين الفنانة نجوى كرم، مؤكداً عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن هذا الخلاف بمجملها.

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وفي إطلالة له من برنامج "كتاب الشهرة" على قناة "الجديد"، أعرب صليبا عن أمنيته أن يشاركها عملا مسرحيا غنائيا، حيث تجمعهما علاقة جيدة، مشيرا إلى أن كرم تغني أغنيات شعبية تدخل السعادة لقلوب المستمعين.

وفي سياق آخر، أوضح أن خلافه مع الفنان اللبناني الراحل ملحم بركات، كان بسبب الخلاف الذي نشأ بين ملحم ومنصور الرحباني في إحدى المسرحيات، مما أدى إلى زعزعة العلاقة بينه وبين ملحم لفترة طويلة.

ووجه رسالة لملحم بركات: "مالك حق تزعل مني كان لازم تلحن لي أغاني كتير". (فوشيا)