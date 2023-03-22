بعد شائعة انفصالها عن حسام حبيب.. هكذا ظهرت شيرين عبد الوهاب بوجه شاحب (صورة)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب من أحدث ظهور لها بعد اختفائها.

وظهرت شيرين في الاستوديو أثناء تسجيلها أغنية جديدة، وقال حساب celebes arabic عبر تويتر: "شيرين من داخل الاستديو استعدادًا لطرح عمل خاص برمضان".

شيرين من داخل الاستديو استعدادًا لطرح عمل خاص برمضان ❤️‍🔥 pic.twitter.com/pIMFQOg5L9 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) March 21, 2023 Advertisement

وأتى انتشار هذه الصورة بعدما أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بإلغائها متابعة زوجها حسام حبيب من حسابها على موقع إنستغرام، ما جعل الجمهور يظن أن شيرين انفصلت عنه، لكن لاحقاً أكد حبيب ان كل ما يثار عن طلاقه "مجرّد شائعات". (العربية)