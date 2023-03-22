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فنون ومشاهير

بعد شائعة انفصالها عن حسام حبيب.. هكذا ظهرت شيرين عبد الوهاب بوجه شاحب (صورة)

Lebanon 24
22-03-2023 | 04:09
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب من أحدث ظهور لها بعد اختفائها.
 
 
وظهرت شيرين في الاستوديو أثناء تسجيلها أغنية جديدة، وقال حساب celebes arabic عبر تويتر: "شيرين من داخل الاستديو استعدادًا لطرح عمل خاص برمضان".
 
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وأتى انتشار هذه الصورة بعدما أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بإلغائها متابعة زوجها حسام حبيب من حسابها على موقع إنستغرام، ما جعل الجمهور يظن أن شيرين انفصلت عنه، لكن لاحقاً أكد حبيب ان كل ما يثار عن طلاقه "مجرّد شائعات". (العربية)
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