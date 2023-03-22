بعدما حُرمت من رؤيته لمدة طويلة.. وأخيرا نادين الراسي تجتمع بابنها "مارسيل" شاهدوا اللقاء بينهما (صور)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورا عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على "انستغرام".

واللافت كان ظهور نادين مع ابنها مارسيل الذي زارها لمعايدتها بمناسبة عيد الأم وقد أصبح شابا، علما انها لم تجتمع بابنيها كارل ومارسيل منذ فترة طويلة جراء خلافات مع زوجها السابق الممثل جيسكار ابي نادر .

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وعلّقت نادين على الصورة التي ظهرت فيها وهي تعانق ابنها مارسيل قائلة: "كل سنة وانت احلى شب وأطيب قلب بالدني. من الصبح ناطرتك تطل بس ما قلتلك".

كما نشرت صورة ثانية تجمعها بابنيها مارك ومارسيل وأصدقاء ظهرت فيها وهي تقطع قالب الحلوى بمناسبة عيد الأم.