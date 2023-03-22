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فنون ومشاهير

بعد سيرها في الشارع عارية.. حجز الممثلة الأميركية في منشأة نفسية

Lebanon 24
22-03-2023 | 04:53
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حُجزت الممثلة الأميركية أماندا بينز في منشأة نفسية في وقت مبكر من يوم الأحد الماضي، وذلك بعد رفضها تناول أدويتها رغم معاناتها من اضطراب ثنائي القطب.
وقال شاهد عيان لـموقع TMZ إن بينز البالغة من العمر 36 عامًا، التي عانت من مشاكل تعاطي المخدرات في الماضي، كانت تتجول في شوارع مدينة لوس أنجلوس عارية تماماً، عندما أوقفت سيارة وأخبرت السائق أنها هربت من حلقة علاج نفسي.
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في ذلك الوقت، اتصلت بينز بالشرطة وجرى نقلها على الفور إلى أقرب مركز شرطة، حيث قرر خبير الصحة العقلية أنها بحاجة لنقلها لمنشأة رعاية نفسية. (فوشيا)
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