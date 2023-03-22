جورجينا تكشف عن سر جديد وتجربة قاسية عاشتها في حياتها مع رونالدو!

كشفت الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، عن سر جديد وتجربة قاسية عاشتها في حياتها الشخصية مع رونالدو.

وأنجبت جورجينا من رونالدو ابنتين، هما ألانا مارتينا في عام 2017، وبيلا إزميرالدا في 2022، وكانت بيلا إحدى توأمين حملت بهما جورجينا، لكن الآخر، الذي أطلق عليه اسم "أنجيل"، توفي بعد الولادة مباشرة.

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وأكد موقع sport bible أن كريستيانو رونالدو ما زال يحتفظ برماد جثة طفله المتوفى داخل كنيسة صغيرة في أحد منازله.

واستعادت جورجينا تلك الذكرى "الأليمة"، واعترفت أنها أجهضت ثلاث مرات من قبل، وذلك خلال الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي "أنا جورجينا 2"، الذي تعمل على إنتاجه حاليا منصة نتفليكس العالمية.





وقالت جورجينا: "في كل مرة كنت أذهب فيها إلى أطباء أمراض النساء ليلا، كنت أشعر بكوابيس، بسبب شعوري بالقلق من الوضع الذي سيكون فيه الجنين"، مضيفة: "في كل مرة أتساءل كيف ستتم عملية الولادة في حال كانت ولادة قيصرية".

وتابعت: "كنت أشعر بالخوف دائما عند إجراء كل فحص بالموجات فوق الصوتية، كنت ضحية للتوتر الشديد، لأنني تعرضت لثلاث حالات إجهاض سابقة، وكنت أعود إلى المنزل ممزقة وفي حالة نفسية سيئة".

ومن المنتظر أن يتم عرض الموسم الثاني من المسلسل الوثائقي "I Am Georgina"، يوم الجمعة المقبل على نتفليكس.





ولدى كريستيانو خمسة أبناء أكبرهم كريستيانو جونيور، ولد لأم مجهولة الهوية حتى هذه اللحظة، وتوأمان آخران هما إيفا وماتيو من أم مجهولة أيضا، بالإضافة إلى ابنتيه مارتينا وبيلا، أنجبهما من جورجينا. (روسيا اليوم)