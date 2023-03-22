20
o
بيروت
23
o
طرابلس
14
o
صور
22
o
جبيل
12
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أحمد السقا في أول تعليق على مشهد أكله الثعبان: ذنبك في رقبة رامز جلال (صور)
Lebanon 24
22-03-2023
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق الفنان أحمد السقا على تفاعل الجمهور بعد ظهوره خلال برومو برنامج "رامز نيفر إند" أثناء تناوله ثعباناً، أثناء تنفيذ المقلب، نافياً علمه باستدراج رامز جلال له للوقوع في المقلب الجديد.
ونشر أحمد السقا صورة له وهو يأكل الثعبان خلال برومو من برنامج "رامز نيفر إند"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلّق قائلاً.. آسف يا عم التعبان مكنتش أعرف إنك مقلب.. ذنبك في رقبة رامز جلال".
Advertisement
ورد عليه رامز خلال التعليقات وكتب: "بالهنا والشفا يا نجم يا رب يكون طعمه عجبك".
بينما شهدت التعليقات جملة رائجة تقول: "رامز عمل مقلب فى التعبان وجابله السقا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد خطير للأرض بعد ظهور ثقب ضخم في الشمس.. وهذا ما سيحدث بين 23 و24 اذار (فيديو)
Lebanon 24
تهديد خطير للأرض بعد ظهور ثقب ضخم في الشمس.. وهذا ما سيحدث بين 23 و24 اذار (فيديو)
16:44 | 2023-03-22
22/03/2023 04:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فصل مذيع مشهور من عمله... من هو وما السبب؟ (صورة)
Lebanon 24
فصل مذيع مشهور من عمله... من هو وما السبب؟ (صورة)
09:05 | 2023-03-22
22/03/2023 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره وهو يحمل حقيبة "نسائية".. شاهدوا "التيشرت" التي ارتداها لؤي علامة (صور)
Lebanon 24
بعد ظهوره وهو يحمل حقيبة "نسائية".. شاهدوا "التيشرت" التي ارتداها لؤي علامة (صور)
15:50 | 2023-03-22
22/03/2023 03:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة بألف كلمة... تحية إلى جيشنا البطل
Lebanon 24
صورة بألف كلمة... تحية إلى جيشنا البطل
11:47 | 2023-03-22
22/03/2023 11:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
10:43 | 2023-03-22
22/03/2023 10:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:00 | 2023-03-23
"مش هنزل أغاني".. تامر حسني يفاجئ جمهوره بقرار جديد
04:49 | 2023-03-23
ابن جورجينا رزق ووليد توفيق حديث الجمهور.. شاهدوا وسامته (صور)
04:20 | 2023-03-23
والدة كوميدي لبناني شهير في العناية المركزة.. ومناشدات للتبرع لها لتأمين علاجها (فيديو)
03:00 | 2023-03-23
إصابة والدة شاكيرا بجلطة دموية.. فهل حالتها خطيرة؟
02:41 | 2023-03-23
ظهور نادر لوالدة قصي خولي الشقراء.. تعرفوا إليها (صورة)
02:30 | 2023-03-23
لاعب انكليزي شهير يختفي بعد لقائه كيم كارادشيان.. ما القصة؟
فيديو
الإعلامية رابعة الزيات تُفاجئ الجمهور بالكشف عن عمرها.. كم تبلغ؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تُفاجئ الجمهور بالكشف عن عمرها.. كم تبلغ؟ (فيديو)
05:10 | 2023-03-21
23/03/2023 12:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهن لاعبة من أصل لبناني.. فضيحة اعتداءات تهز عالم الشطرنج ضحيتها 8 نساء! (فيديو)
Lebanon 24
من بينهن لاعبة من أصل لبناني.. فضيحة اعتداءات تهز عالم الشطرنج ضحيتها 8 نساء! (فيديو)
01:34 | 2023-03-17
23/03/2023 12:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
Lebanon 24
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
02:30 | 2023-03-16
23/03/2023 12:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact