أحمد السقا في أول تعليق على مشهد أكله الثعبان: ذنبك في رقبة رامز جلال (صور)

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علق الفنان أحمد السقا على تفاعل الجمهور بعد ظهوره خلال برومو برنامج "رامز نيفر إند" أثناء تناوله ثعباناً، أثناء تنفيذ المقلب، نافياً علمه باستدراج رامز جلال له للوقوع في المقلب الجديد.ونشر أحمد السقا صورة له وهو يأكل الثعبان خلال برومو من برنامج "رامز نيفر إند"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلّق قائلاً.. آسف يا عم التعبان مكنتش أعرف إنك مقلب.. ذنبك في رقبة رامز جلال".ورد عليه رامز خلال التعليقات وكتب: "بالهنا والشفا يا نجم يا رب يكون طعمه عجبك".بينما شهدت التعليقات جملة رائجة تقول: "رامز عمل مقلب فى التعبان وجابله السقا".