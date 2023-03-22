ماذا قال أحمد العوضي عن عمله مع زوجته ياسمين عبد العزيز؟

Advertisement

كشف الفنان أحمد العوضي السبب وراء تعاونه الثالث مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان، مؤكداً أنها الممثلة الأقرب إلى قلبه ويشعر بوجود "كيميا حلوة" بينهما.وأشار إلى احتمال تعاونهما قريباً في السينما، مؤكداً أن هذه الخطوة ستتم بعد انتهاء ياسمين من تصوير فيلم جديد تعاقدت عليه بالفعل، كما سيقدم هو بطولة فيلم آخر مع المخرج طارق العريان.وقال أحمد العوضي خلال لقائه في برنامج Et بالعربي: "احنا بنحب نشتغل مع بعض، أنا بحب اشتغل مع ياسمين، ياسمين بتحب تشتغل مع عوضي، الكيميا بينا حلوة، الشغل بينا مريح".وتابع: "أنا ببقى شايل هم ياسمين زي ما ببقى شايل همي وهي بتبقى شايلة همي برضو وبيبقى الموضوع كويس".وأضاف: "لما بشتغل مع حد تاني مش بيبقى بنفس الحميمية حتى لو هو حبيبي أو أخويا أو اختي أو زميلتي عمرها ما هتبقى بنفس الحميمية بنفس اتنين متجوزين".أضاف أحمد العوضي: "لما عملنا مسلسل اللي مالوش كبير مع بعض ربنا رزقنا ونجح وطلعنا في برنامج منى الشاذلي ونجحنا، والناس حابة الموضوع وبتحبنا مع بعض ولازم الناس تبقى حابة الاتنين مع بعض عشان نقدر نعمل مسلسل".وعن امكانية تقديم فيلم سينمائي يجمعهما قال العوضي: "ممكن بس مش دلوقتي بس ياسمين عندها فيلم هتعمله بعد العيد، وأنا عندي فيلم البلدوزر مع طارق العريان ودي خطة مؤجلة".