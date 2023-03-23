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فنون ومشاهير

في جزئه الثاني.. "كسر عضم" يخرج من السباق الرمضاني

Lebanon 24
23-03-2023 | 00:00
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بات في حكم المؤكد خروج الجزء الثاني من مسلسل "كسر عضم" من السباق الرمضاني هذا العام، إذ أكدت شركة كلاكيت المنتجة للعمل أن "كسر عضم 2" لن يكون حاضراً في رمضان.
وبررت الشركة تأجيل العرض بضيق الوقت، وأن العمل ضخم جداً ويحتاج لوقت كافٍ من أجل الانتهاء منه، وتقديمه بصورة تليق بالجمهور، ولا تقل جودةً عما شهده الناس في الجزء الأول منه، الذي لاقى نجاحاً كبيراً خلال عرضه في شهر رمضان الماضي.
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وأكدت الشركة، من خلال مديرتها التنفيذية هدى سعيد، تلقيها عروضاً كثيرة لعرض المسلسل في وقت لاحق من العام.
ومن المعروف أن تغييرات كثيرة جداً طرأت على المسلسل، ابتداءً من المخرجة وكاتب النص، وانسحاب عدد كبير من أبرز أبطاله، مثل: كاريس بشار، ونادين تحسين بيك، واستبدالهما بأبطال آخرين، كان على رأسهم: الممثل السوري الشهير رشيد عساف، وسامر المصري، وأحمد الأحمد.


يذكر أن مخرجة "كسر عضم"، رشا شربتجي، سبق أن أعلنت رفضها خوض جزءٍ ثانٍ منه، مبررةً قرارها بخوفها من الوقوع في فخ التكرار، والتأثير في النجاح الكبير الذي حققه العمل إبان عرضه العام الماضي، مؤكدةً أنها تفضل البدء بعمل جديد ومواضيع جديدة. (زهرة الخليج) 

 


 

المصدر: زهرة
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