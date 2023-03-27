بطلة مسلسل "وأخيراً" نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. والجمهور يتفاعل: "كتير حلوين ولادك" (صور)

احتفلت النجمة اللبنانية نادين نجيم بعيد ميلاد ابنتها هيفين وسط أجواء من السعادة والفرح.

ونشرت نجيم صورا للمناسبة عبر حسابها على "انستغرام" حيث ظهرت برفقة ابنتها هيفين وجيوفاني بمجموعة من الصور.

وعلقت نجيم على الصور قائلة: "أسعد عيد ميلاد حبي. يا جنتي. عيد ميلاد سعيد. ليباركك الله ويحفظك من كل شر. أتمنى لك حياة سعيدة ومليئة بالنجاح. سأكون دائما هنا لأجلك من أجل حمايتك وتقديم كل الدعم اللازم" .

وقال أحد المتابعين: "ما شاء الله كتير حلوين ولادك خصوصا الصبي جيوفاني. الله يحميهم ويخليك فوق راسهن يا رب".

تجدر الإشارة الى ان نادين تجسد شخصية "خيال" في مسلسل "وأخيراً" إلى جانب الممثل السوري قصي خولي وعدد من النجوم السوريين واللبنانيين، وهو يعرض في شهر رمضان المبارك ويلاقي نجاحا كبيراً.



