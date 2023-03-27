جورجينا عن علاقتها بكريستيانو رونالدو: "متزوجان أمام الله"

تحدثت العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، عن طبيعة العلاقة بينهما، حيث أكدت أنهما "متزوجان أمام الله".

وقالت جورجينا خلال الموسم الثاني من برنامج "أنا جورجينا" الذي يبث عبر منصة "نتفيليكس": "أنا ورونالدو متزوجان في عيني الله، وهذا ما يهمني إنه يحمينا ويبقينا سويًا".

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وأضاف: "مع ذلك في يوم من الأيام سيأتي حفل الزواج، وأنا محظوظة لأنني أستطيع أن أريكم أحلامي وهي تتحقق، وأنا أقدر الفرص التي منحها لي الله".





يذكر أن علاقة جورجينا وكريستيانو رونالدو بدأت في عام 2016، عندما كانت تعمل في محل "GUCCI" الشهير للملابس، والأخير كان لاعبا في ريال مدريد.

وشهدت تلك العلاقة إنجاب جورجينا لابنتين، آلانا مارتينا، وبيلا إزميرالدا، ولكنها مرت بلحظة مأساوية بوفاة "أنخيل" الشقيق التوأم للأخيرة، أثناء الولادة في آذار 2022. (جول)