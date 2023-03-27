Advertisement

فنون ومشاهير

رقم خرافي.. حسن شاكوش يكشف عن التكلفة الحقيقية لحفل زفافه!

Lebanon 24
27-03-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1051255-638155150870695889.jpg
Doc-P-1051255-638155150870695889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن التكلفة الحقيقية لحفل زفافه الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان تامر حسني.

وقال شاكوش خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" إن تكلفة حفل الزفاف قدرت بـ 4.2 مليون جنيه.

 
Advertisement

وأكد شاكوش أنّه اتصل بالفنان تامر حسني ودعاه إلى زفافه كي يغني بمقابل مادي، وقال: "أنا كلمته في التليفون، وقالي حبيب قلبي ألف مبروك، الدنيا غليت، وفر فلوسك"، وبالفعل حضر إلى حفل زفافه وغنى دون أي مقابل، وهو ما انطبق على الفنان رامي صبري.

 

وأضاف شاكوش، خلال حواره: "مصطفى قمر ومحمد نور وأحمد بتشان ومحمود الليثي وحمو بيكا وعمر كمال ورضا البحراوي كلهم غنوا في فرحي دون أي مقابل". (فوشيا)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-03-28
14:08 | 2023-03-28
14:00 | 2023-03-28
13:43 | 2023-03-28
12:47 | 2023-03-28
11:00 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website