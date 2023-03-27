رقم خرافي.. حسن شاكوش يكشف عن التكلفة الحقيقية لحفل زفافه!

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن التكلفة الحقيقية لحفل زفافه الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان تامر حسني.

وقال شاكوش خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" إن تكلفة حفل الزفاف قدرت بـ 4.2 مليون جنيه.

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وأكد شاكوش أنّه اتصل بالفنان تامر حسني ودعاه إلى زفافه كي يغني بمقابل مادي، وقال: "أنا كلمته في التليفون، وقالي حبيب قلبي ألف مبروك، الدنيا غليت، وفر فلوسك"، وبالفعل حضر إلى حفل زفافه وغنى دون أي مقابل، وهو ما انطبق على الفنان رامي صبري.

وأضاف شاكوش، خلال حواره: "مصطفى قمر ومحمد نور وأحمد بتشان ومحمود الليثي وحمو بيكا وعمر كمال ورضا البحراوي كلهم غنوا في فرحي دون أي مقابل". (فوشيا)