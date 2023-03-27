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فنون ومشاهير

محمد فؤاد يصاب في مكان عملية التكميم بعد وقوعه ضحية ببرنامج رامز جلال!

Lebanon 24
27-03-2023 | 12:00
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تعرض الفنان المصري محمد فؤاد لنزيف في المعدة، وذلك بعد وقوعه ضحية الحلقة الرابعة من برنامج مقالب الممثل المصري رامز جلال "رامز نيفر اند" الذي يعرض خلال موسم رمضان الحالي.
 
واكد كثير من المتابعين ان فؤاد اصيب بنزيف على اثر خضوعه لعملية تكميم معدة قبل فترة قصيرة من تصوير الحلقة.
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وخلال المقلب (الحلقة) امتنع محمد فؤاد عن تناول اللحم، مشيراً إلى أنه أجرى عملية تكميم معدة مؤخراً، وقال: "أنا عملت عملية تكميم وباكل حاجات خفيفة وعصائر، وماشي على نظام معين".
 
 
وخلال المقلب، أي أثناء تواجده في "الغسالة"، رضخ محمد فؤاد للمقلب، محاولاً السيطرة على حالته الصحية، وتفقد أكثر من مرة مكان العملية.

ولم يراعِ رامز جلال حالته الصحية، بالرغم من إظهاره جميع التعابير التي تبين إرهاقه وتعبه، وخوفه من التعرض للنزيف بعد العملية.
 
 
وعلق الكثير على ما فعله رامز، وكان من التعليقات "أسوأ حلقه أشوفها لرامز من ساعة ما بدأ .. محمد فؤاد قال كومنت في أول الحلقه وهي إنه عامل عملية ( تكميم ) .. فبقي مقلب الغساله بقي مقلب ضد الضحك تماما .. بقي شئ غير أدمي ومقزز .. فؤاد كل ثانيه وهو بيتقلب يمسك بطنه ويتوجع جدا وكل شويه يلمس العمليه وتقريبا لقي بعض نقط دم".
 
واضاف متابع اخر:"محمد فؤاد عامل عملية و قال كدة في البرنامج قبل المقلب و مع ذلك رامز  برضه بهدله و شقلبه لحد ما بطنه جابت دم تقريبا .. ليفيل انحطاط جامد اوي من البني ادم اللي اسمه رامز لان المفروض انهم في الحقيقة صحاب يعني كان عنده خبر انه تعبان قبل ما يبعت يجيبه و يعمل فيه كدة و هو تعبان" (الجديد)
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