أوزجان دينيز يتهم هذا المسلسل بسرقة فكرته

Advertisement

اتهم النجم التركي، أوزجان دينيز، أحد المسلسلات المعروضة حالياً بسرقة أفكاره، مشيراً إلى أنه كان يعمل على تلك الفكرة قبل 10 سنوات، وأنه فوجئ بعرضها مؤخراً عبر الشاشات.وفي التفاصيل، شارك النجم التركي تدوينتين عبر خاصية "ستوري"، في حسابه على "إنستغرام"، كتب في الأولى: "عشق الألف عام، قبل سنتين نشرت هنا لأول مرة قصة الحب الملحمية التي كنت أعمل عليها منذ 10 سنوات، وفي حين أننا كنا نتخذ خطواتنا الأخيرة لإحياء المشروع، شاهدنا القصة بدأت تُعرض على قناة تلفزيونية مع بعض التغييرات"، مختتماً كلامه بأنه يتمنى التوفيق لهم على أي حال.أما في التدوينة الثانية، فكتب نجم "عروس إسطنبول" جزءاً من حوارٍ خاصٍ بسيناريو "عشق الألف عام"، ويدور بين رجلٍ وامرأة، حيث يخبر الرجل المرأة بأنه كان يبحث عنها منذ ألف عام، ويطلب منها أن تقتله.ورغم أن دينيز لم يذكر اسم المسلسل علانية، فإن الجمهور قال إن المسلسل المقصود هو مسلسل معجزة المئة عام (معجزة القرن)، وذلك بسبب التشابه بين الحوار المنشور من قِبل الممثل التركي وقصة المسلسل.وتدور أحداث مسلسل "معجزة القرن" حول رجل مخلد يبلغ عمره 130 عاماً، إلا أنه يبدو دائماً بعمر الثلاثين، كما أن لديه أكثر من اسم (علي طاهر/ كمال/ أشرف)، لأنه عاش أكثر من فترةٍ زمنية، وهو من بطولة بيركان صوكولو، وإيبرو شاهين، ومن إخراج هلال سارال. (زهرة الخليج)