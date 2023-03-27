الممثل القدير يتحدّث عن دوره في "الزند".. ماذا قال؟

صرّح الفنان السوري جرجس جبارة أن الدراما السورية أثبتت جدارتها في العام الجاري واستعادت تألقها وكأنها لم تتراجع أو تمر بمرحلة حرب، وفرضت نفسها على الساحة السورية والعربية، وهي تأخذ المرتبة الأولى بالمشاهدة من قبل الجمهور لما تحمله من أعمال درامية ضخمة.

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وأوضح جبارة خلال إطلالة له مع الفنانة شكران مرتجي في برنامج "14"، أن أدواره في رمضان 2023، مميزة وجديدة، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور، ووجه شكرا خاصا للمخرجة رشا شربتجي لأنها أنصفته في مسلسل "مربى العز"، حيث أعطته دورا جديدا ومختلفا عن مسيرته الفنية بأكملها، ولفت إلى أن دوره في العمل امتحان له، حيث يحمل طابع الزعامة وهي شخصية جديدة بالنسبة له.

وأعرب الفنان السوري عن سعادته بالعمل مع المخرج سامر البرقاوي في مسلسل "عاصي الزند"، مشيراً إلى أنه إنسان يقرأ الدراما إخراجياً بشكل راق ولطيف، ويضع كل ممثل في مكانه المناسب، كذلك فإن دوره بـ"الزند" جديد ومميز بحسب تعبيره.







وكشف جبارة انضمامه لموقع" التيك توك"، مشيرا إلى أن الفنان يجب أن يكون على تواصل مع الجمهور، لذلك فإن "التيك توك" يساعد الفنان على كشف الجمهور المحب وغير المحب، وهو أقرب من إنستغرام وفيسبوك، بعيداً عن أنه يشكل دخلا ماديا إلى حد ما له.



وأوضح أن سلبيات "التيك توك" احتواؤه على أشخاص متنمرين بشكل كبير، ولكن هذا يجعل من الفنان أن يكون هادئا وصبورا، وبالتالي يتكيف مع الأمر مع مرور الوقت.







وأكد أن ما حدث بالزلزال لا يترجم بالكلام، والشعب السوري مرّ بكثير من الويلات وما زال يعاني حتى هذا اليوم، مشيرا إلى أن الزلزال لم يصب حلب فقط بل طرق باب كل سوري وأصاب جميع الناس، لكن الحياة ستستمر رغم كل الصعوبات التي يمر بها الشعب السوري.







ويشارك جبارة في مجموعة أعمال درامية برمضان الجاري، حيث يجسد دور "أبو سلمى" في مسلسل "مربى العز" للمخرجة رشا شربتجي والكاتب علي معين صالح وهو زعيم حارة العسلية الذي يأخذ بثأر الشيخ عبد الجليل، ويحاول إعادة كرامة أهل الحارة.





وظهر في مسلسل "الزند" مع المخرج سامر برقاوي وإنتاج شركة الصباح، وأكمل نجاحه بمسلسل "حارة القبة" بدور أبو راتب اللحام.