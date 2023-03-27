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فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية تعرّضت للإغماء خلال تصوير "للموت 3".. وهذا ما فعلته ماغي بو غصن (فيديو)

Lebanon 24
27-03-2023 | 23:56
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أبدت الممثلة ريان حركة سعادتها بالمشاركة في مسلسل "للموت 3" من انتاج شركة "ايغل فيلمز"، مؤكدة انها استطاعت اكتساب الكثير من الخبرة بعد الوقوف إلى جانب عدد كبير من الممثلين المخضرمين.

 

ورأت حركة في حديث لـ "فوشيا" أن "للموت 3" سيكون بمثابة نقلة نوعية من خلال الحبكة المميزة التي اعتمدتها الكاتبة، حيث عمدت إلى ربط الأحداث بطريقة ملفتة بعيدة عن الرتابة والتكرار.

 

وكشفت ريان أنها تعرضت لوعكة صحية أدت إلى فقدانها للوعي نتيجة الارهاق الشديد الذي كانت تشعر به خلال تصوير مشاهد صعبة جدا.

 

وأكدت ريان حركة أن الممثلة ماغي بو غصن وقفت إلى جانبها خلال معاناتها من هذه الوعكة الصحية، وعلقت: "قالتلي اعطي من قلبك بس ما تستنزفي طاقتك بهذه الطريقة".

 

يذكر أن الممثلة ريان حركة كانت قد تطرقت في وقت سابق إلى تعرضها لمحاولة قتل خلال عودتها إلى منزلها.

 

يُذكر ان مسلسل "للموت 3" يلاقي نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان المبارك ويُشارك فيه عدد كبير من الممثلين منهم ماغي بو غصن ورد الخال دانييلا رحمة وغيرهم.

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