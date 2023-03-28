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فنون ومشاهير

طلبت الانفصال.. "شيخ العرافين" يتسبب في أزمة بين حسن شاكوش وزوجته: "متجوز يا ريم"

Lebanon 24
28-03-2023 | 03:00
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تعرضت زوجة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش لصدمة كبرى، في أول ظهور لها برفقته ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة.
 
 
وخلال الحلقة، أكد "شيخ العرافين" أن حسن شاكوش متزوج من سيدة غير ريم طارق التي تزوج منها مؤخراً، وهي التي اشترت الكلب الذي أهداه إلى ريم.
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وسألها عن ثقتها الكبيرة بزوجها حسن شاكوش، وقال لها: "عارفة السلسلة اللي برقبته مين جايبهاله؟ وما بيقلعهاش من رقبته ليه؟".


وقال: "الزوجة الأخرى هي التي اشترت السلاسل التي يرتديها حسن شاكوش بشكل مستمر، كما أنها تقطن في منطقة التجمع".
 
 
وانفعل حسن شاكوش، بسبب ما قاله "شيخ العرافين" أمام زوجته ريم، وسؤاله عن اسم هذه الزوجة المجهولة، محاولاً مغادرة الاستديو بعدما فقد أعصابه، الأمر الذي اضطر مقدمة البرنامج بسمة وهبة للتدخل، حيث طلبت منه البقاء في الاستديو، وهو ما استجاب له.
 
 
وسيطر الغضب على ريم طارق التي صدقت "شيخ العرافين"، وكادت أن تنشب أزمة بينهما، حيث بدأت الشكوك تراودها عما قاله "شيخ العرافين"، وقالت لزوجها حسن شاكوش الذي نفى ما قاله الأخير: "عارفة شيخ العرافين، بس مش كل حاجة بيقولها كدب، يعني هو جاب قصة الكلب منين؟ ايش عرفه". ووجهت لحسن شاكوش سؤالاً: "متجوز في التجمع؟".


ورد حسن شاكوش على ما قاله الشيخ، وقال: "بالنسبة للتجمع الخامس، كان في عروسة، وكنت هرتبط بها بس محصلش نصيب، قبل ما أتقدم لمراتي ريم خالص، ومكنش في الحسبان إني هتزوج من ريم، ولم يحدث نصيب".
 



وأعلن شاكوش الاعتذار لزوجته ريم طارق، وقبّل رأسها، وانتهى سوء التفاهم بينهما.
وتوجه بالحديث إلى الإعلامية بسمة وهبة: "قسماً بالله لو في حاجة في اللي في دماغي طلعت مش هسيبه، قلت لك عارف إنك هتدبسيني وهتلبسيني في الحيط، عشان كده مكنتش عاوز آجي البرنامج".

وردت عليه وهبة قائلة: "ده أنا بحبك يا حسن، ده أنا عملت لك زفة وفرحانة بيك، إحنا جايين نهدي النفوس".
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