بعد 9 سنوات من العمل.. المستشارة الاعلامية إليان الحاج تفسخ تعاقدها مع ستيفاني صليبا

أعلنت المستشارة الاعلامية إليان الحاج عن فسخ تعاقدها مع الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا بعد 9 سنوات من العمل معاً.
وأوضحت الحاج في تصريح لها أنّها أبلغت صليبا قرارها في السادس عشر من آذار الجاري، من دون الدخول في الأسباب التي دفعتها إلى اتّخاذ هذا القرار.
وفي اتصال مع "et بالعربي"، قالت ستيفاني إن ملفات صليبا القانونية أدخلتها في الآونة الأخيرة في إطار يحتاج لمستشار قانوني وليس إعلاميّ وفنيّ يدير أعمالها بخاصة أن الأزمة الأخيرة شكّلت عائقاً أمام الكثير من الإلتزامات المهنية.
وأضافت: "عمل الشركة منوط حصراً بمواكبة نشاطات الفنان الفنية وتأمين الخطط الإعلامية والفنية المناسبة لتطوير صورته الفنية".
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وكان قد تم وضع إشارة منع تصرف على أملاك ستيفاني صليبا بقرار قضائي أصدرته النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، فيما يتعلق بحادثة توقيف ستيفاني في مطار بيروت منذ فترة. (et بالعربي)