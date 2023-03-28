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فنون ومشاهير

خطيب نادين نسيب نجيم في ظهور جديد.. شاهدوا كيف احتفلا معاً بعيد ميلاد قصي خولي (فيديو)

Lebanon 24
28-03-2023 | 04:34
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بأجواء من الفرح، احتفل فريق عمل مسلسل "وأخيرا" بعيد ميلاد الممثل السوري قصي خولي الـ 47، خلال تصوير المشاهد الأخيرة من العمل الذي يخوض سباق رمضان 2023.

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وظهر خولي في مقطع فيديو وهو يقف إلى جانب زميلته في المسلسل الممثلة نادين نسيب نجيم وهم يرقصون ويغنون ، كما ظهر ناريغ ناربيكيان خطيب نادين وهو يحتفل معهم، إضافة إلى عدد من فريق العمل.

 

 
 

وبدا قصي سعيدا بهذه المفاجأة التي جرى التحضير لها في سرية، إذ ظهر في الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يردد كلمات الشكر للأشخاص الذي حرصوا على إدخال البهجة إلى قلبه قبل أيام من تاريخ ميلاده الذي يصادف في الأول من نيسان.

 

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، متمنين لقصي خولي دوام الصحة.

 

يُذكر أن الممثل قصي خولي يجسد شخصية "ياقوت" في مسلسل "وأخيرا" المؤلّف من 15 حلقة، وهو من إنتاج شركة "الصبّاح إخوان"، ويُعرَض على منصة "شاهد" و "أم بي سي دراما".(فوشيا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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