جيسيكا عازار تظهر مع ابنها "فهد".. والجمهور يسأل: "وين بيو مش عببين؟" (فيديو)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت جيسيكا وهي تحمل رضيعها "فهد" بين يديها وتهز له.

وعلّقت جيسيكا بكلام مؤثر على الفيديو قائلة: "من الغريب أن مجرد إنسان صغير تعرفه منذ بضعة أيام فقط يمكنه أن يقلب حياتك رأسًا على عقب ويعطيها معنى وهدفًا جديدين تمامًا ، ويمكن أن يجعلك تختبر أمورا في نفسك لم تعتقد أبدًا بوجودها وتجعلك تشعر وكأنك لا شيء من دونها".

وتابعت جيسيكا: "صغيري فهد، أعدك بأنني لن أخذلك أبدًا، ولن أتركك وان أكون إلى جانبك عندما تحتاجني، وأعطيك دائمًا أفضل ما لدي. أمك".

وانهالت تعليقات المتابعين الذين تمنوا لهما حياة سعيدة، ولفتت تعليقات البعض الذين تساءلوا أين زوج جيسيكا رجل الأعمال محمد صوفان الذي لم يظهر إلى جانبها عند ولادة طفلهما الأول. وعلّق أحدهم قائلا: "وين ابو فهد مش عيبين".

يُذكر ان جيسيكا وضعت مولودها الأول في أميركا حيث تعيش عائلتها.