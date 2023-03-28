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فنون ومشاهير

مأساة... وفاة ملكة جمال بعدما قفزت من شرفة شقتها فماذا حصل؟ (صور)

Lebanon 24
28-03-2023 | 10:59
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لقيت ملكة الجمال البرازيلية مايارا نيتاو (27 عاما) مصرعها بعد أن قفزت من شرفة شقتها في الطابق السادس هربا من حريق.

ونقلت نيتاو إلى مستشفى قريب، لكنها توفيت متأثرة بجراحها.

وتوجت مايارا ملكة جمال سيرتاو بارايبانو في شهر كانون الثاني الماضي، وكانت تشارك في مسابقات ملكات الجمال منذ عام 2019، وفازت بإجمالي 9 ألقاب.
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وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن شقيق مايارا البالغ من العمر 23 عاما، نقل إلى المستشفى أيضا للعلاج عقب استنشاقه الدخان، ويقول الأطباء إن حالته مستقرة الآن.

وأفادت الصحيفة بأنه علم بوفاة شقيقته بعد 24 ساعة من الحريق.

ووقع الحريق في حي إيتيم بيبي الفاخر في ساو باولو، وانتشرت النيران بسرعة في شقة ملكة الجمال، الواقعة في الطابق السادس.

ولا يزال التحقيق مستمرا في سبب الحريق، الذي تطلب 14 عربة إطفاء و40 من رجال الإطفاء لإخماده.

وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء الكابتن فيليبي فيليس دوس سانتوس: "بدأ الأمر من الداخل.. ليس لدينا معلومات عن السبب حتى الآن.. لكن النيران لم تطل شققا أخرى". (روسيا اليوم)
 
هربا من ألسنة اللهب.. مصرع ملكة جمال برازيلية بعد أن قفزت من شرفة شقتها (صور)
 
هربا من ألسنة اللهب.. مصرع ملكة جمال برازيلية بعد أن قفزت من شرفة شقتها (صور)
 
هربا من ألسنة اللهب.. مصرع ملكة جمال برازيلية بعد أن قفزت من شرفة شقتها (صور)
 
هربا من ألسنة اللهب.. مصرع ملكة جمال برازيلية بعد أن قفزت من شرفة شقتها (صور)
 
هربا من ألسنة اللهب.. مصرع ملكة جمال برازيلية بعد أن قفزت من شرفة شقتها (صور)
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