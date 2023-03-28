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فنون ومشاهير

بعد أيام على اقتحام منزلها... سرقة سيارة الفنانة الشهيرة وهذا ثمنها!

Lebanon 24
28-03-2023 | 14:00
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بعد مرور عدة أيام فقط على اقتحام منزلها، صدمة أخرى عاشتها النجمة العالمية ريهانا بعد أن تم سرقت سيارتها من أمام منزلها في لوس أنجلوس.

وذكر موقع TMZ الأميركي أن سيارة النجمة التي تنتظر طفلها الثاني من زوجها آساب روكي من نوع "أودي سيدان" 2012، والتي تبلغ قيمتها ما يقارب 37000 دولار، قد تمت سرقتها من أمام منزلها بعد أن ترك السائق المحرك يعمل ودخل إلى المنزل.
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ونقل الموقع أعلاه عن الشرطة تصريحات سائق النجمة الذي يعتقد أن شخصًا ما قفز إلى السيارة وانطلق بها بسرعة.

لكن حتى الساعة لم يعرف ما إذا كانت النجمة تواجدت في المنزل لحظة وقوع الحادثة أما أنها كانت بعيدة عن ذلك.

وكانت ريهانا قد تعرضت لموقف مخيف بعد أن اقتحم رجل غريب منزلها ليس بهدف السرقة أو القتل إنما ليطلب يدها للزواج.
 
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