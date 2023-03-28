بعد الانتقادات الكثيرة... فنانة مشهورة تدافع عن "جعفر العمدة"

دافعت الفنانة منة فضالي عن مسلسل "جعفر العمدة"، الذي تشارك فيه الى جانب الفنان محمد رمضان ويُعرض في دراما رمضان الحالي، ضد الانتقادات التي طاولت المسلسل بأنه يروّج لمسألة تعدّد الزوجات.



Advertisement وفي بث مباشر عبر حسابها الرسمي في " فيسبوك"، توجهت الى منتقدي المسلسل قائلةً: "محمد سامي عامل مسلسل رهيب وكتّر ألف خيره، وأنا بضايق لما بلاقي حد كاتب حاجة مش حلوة على المسلسل. اكتبوا حاجة حلوة على المسلسل وخلاص ولو مش عاجبك المسلسل ملكش دعوة ومتبقوش كده خليكوا لطاف عيب كده". وفي بث مباشر عبر حسابها الرسمي في " فيسبوك"، توجهت الى منتقدي المسلسل قائلةً: "محمد سامي عامل مسلسل رهيب وكتّر ألف خيره، وأنا بضايق لما بلاقي حد كاتب حاجة مش حلوة على المسلسل. اكتبوا حاجة حلوة على المسلسل وخلاص ولو مش عاجبك المسلسل ملكش دعوة ومتبقوش كده خليكوا لطاف عيب كده".



وأضافت: "موضوع تعدد الزوجات وارد وفي ناس بتتجوز تلاتة وأربعة واتنين والمسلسل حلو وبصّوا عليه من نظرة تانية. إحنا مش بنعمل رسالة إحنا بنعمل تأليف ممكن تكون موجودة أو لأ بس كل واحد يبص عليه بطريقته. مش عايزة حد يكون مضايق من الستات وقصة الزوجات والحما في ناس كده كتير وده مش عيب واحترام الحما ده موضوع كبير حتى لو بتشتم وبتزعّق لازم نحترمها لأنها ست كبيرة".



واختتمت منة فضالي بالقول: "شكراً على كل تعليقاتكم ودعمكوا ليا وكل أبطال العمل، وأنا والله العظيم كنت خايفة جداً من الدور ده لأنه كوميدي وأنا أول مرة في حياتي أعمل دور كوميدي وكمان الدور صعب جداً، ولسه في شغل مهم وإحنا كلنا تعبانين فيه وعاملين مجهود وبالأخص أستاذ محمد سامي ومحمد رمضان".



وعن جميع أبطال العمل، قالت: "هالة صدقي ملهاش حل وهي مسلسل لوحدها وبشكر كل زملائي في المسلسل واحد واحد وكلهم نجوم ومنورين وإيمان العاصي فظيعة ومي كساب رهيبة، وأحمد فهيم سيد العمدة رهيب وكارم ومنذر وزينة وكل المسلسل أحلى من بعضهم ومش عايزة أنسى حد إحنا كاست كبير وبيومي فؤاد إضافة للعمل ويا رب يكون المسلسل عاجبكم".





وتابعت: "محمد رمضان فاكهة المسلسل وبيقتلنا ضحك وتعب جداً في المسلسل وبيشتغل على نفسه كتير أوي ومحمد سامي أكتر حد تعبان لأنه شايل كاست كبير وبيستحملنا بمشاكلنا وبلاوينا".