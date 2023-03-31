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فنون ومشاهير

بعدما استفزها تعليق أحد المتابعين ريتا برصونا تقارن "باب الحارة" بـ"غنوجة بيّا"... مين أشطر؟

Lebanon 24
31-03-2023 | 00:49
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قامت الممثلة ريتا برصونا بالرد على تغريدة كتبها احد المتابعين عبر موقع "تويتر" اعتبر فيها ان الممثلين السوريين أشطر من الممثلين اللبنانيين.

 

وكتب أحد المتابعين قائلا: "الممثلون السوريون أشطر من اللبنانية، هي مش لازم تكون مقارنة حتى ولا هي عيب، بالوقت اللي كانوا عم يعملوا باب الحارة كنا عم نعمل غنوجة بيّا وبوقت ما كانوا عم يخرجوا مئات تلاميذ المسرح كنا عم نهدم مسرح لنعمله موقف سيارات".

 

فردت ريتا على التغريدة قائلةً: "عفوا؟ اذا بتحط اعادة عالتلفزيون لباب الحارة واعادة لغنوجة بيا اللي صار مارق على عرضو اكتر من ١٨ سنة، الناس مين رح تحضر بتعتقد؟ تبقى أسألهم قبل ما تعطي رأيك وتحليلك العميق".

 

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يُذكر ان ريتا ابتعدت عن التمثيل بعد زواجها من دبلوماسي أميركي وتعيش حاليا في الرياض.

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