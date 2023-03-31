"عيب عليكي في شهر رمضان".. ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه تستفز الجمهور بفيديو جريء!

نشرت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، وعلقت عليه بالقول: "ماشالله".

وظهرت ريما في جلسة تصوير بـ "كروب توب" من الجلد الأسود وتنورة باللون الأصفر.

الفيديو استفز بعض المتابعين الذين اعتبروه جريء جدا ولا يليق بفترة رمضان المبارك.

وهاجم البعض منهم ريما من خلال التعليقات، فكتب أحدهم قائلا: " ليش استفزاز جمهورك ؟! ليش برمضان يا ريما ؟! وعلقت أخرى: " على شو ماشاء الله عيب عليكي في شهر رمضان".