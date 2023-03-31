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فنون ومشاهير

غزل بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي.. ما القصة؟ (صورة)

Lebanon 24
31-03-2023 | 05:00
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تفاعل كلّ من الممثل السوري قصي خولي والممثلة نادين نسيب نجيم مع تغريدة لمتابع هاجم فيها من ينتقدهما بسبب مسلسلهما "وأخيراً" الذي يعرض في السباق الرمضاني، إذ جاء في التغريدة: "حرام هالثنائي شو عاملين رفع بالضغط ومعدلات السكر عند كم صوحيفي وممثلين وفانزاتهم العرر، اكيد كلنا منعرف انن نمبر وان وهيدا مش مجاملة... هيدي حقيقة وواقع".

 

فعلّق قصي بالقول:"ندووووون والحبايب قولو معي لو سمحتوا يسعدلي الله ومنتحاته، الله ولي التوفيق اولا، وثانيا انتو كمحبين ومتابعين الكم الفضل الاساسي  ب هذا النجاح".

 

لترد عليه نادين بالقول:"يسعدلي الله ومنتجاته، حبيب هارتي".

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