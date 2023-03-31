غزل بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي.. ما القصة؟ (صورة)

تفاعل كلّ من الممثل السوري قصي خولي والممثلة نادين نسيب نجيم مع تغريدة لمتابع هاجم فيها من ينتقدهما بسبب مسلسلهما "وأخيراً" الذي يعرض في السباق الرمضاني، إذ جاء في التغريدة: "حرام هالثنائي شو عاملين رفع بالضغط ومعدلات السكر عند كم صوحيفي وممثلين وفانزاتهم العرر، اكيد كلنا منعرف انن نمبر وان وهيدا مش مجاملة... هيدي حقيقة وواقع".

فعلّق قصي بالقول:"ندووووون والحبايب قولو معي لو سمحتوا يسعدلي الله ومنتحاته، الله ولي التوفيق اولا، وثانيا انتو كمحبين ومتابعين الكم الفضل الاساسي ب هذا النجاح".

لترد عليه نادين بالقول:"يسعدلي الله ومنتجاته، حبيب هارتي".