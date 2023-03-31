الأحداث ستأخذ منحى تصاعدياً.. "للموت 3" سيكون الجزء الأخير!؟

كشفت معلومات لـ "نواعم" أن الجزء الثالث الذي يُعرض من مسلسل "للموت" خلال شهر رمضان المبارك من إخراج فيليب أسمر سيكون الأخير بحسب ما أفصح المخرج نفسه في تصريحات متقاطعة، تاركاً الباب مفتوحاً على احتمالات كثيرة، ومنها خروجه من لعبة الأجزاء لهذا المسلسل والبحث عن كل ما هو جديد للمواسم المقبلة، إن كان في رمضان أو خارج إطار العرض الموسمي للدراما.

والواضح أن المسلسل اتخذ منحىً تصعيدياً في الجزء الثالث وحقق مشاهدات عالية بحسب ما يُلاحظ على المواقع البديلة، ما يؤكد تصاعد الأحداث.

ويُقال أن علاقة حب ستنشأ بين سحر وجواد، يلعب الدور الممثل السوري يامن حجلي وسط نزاع كبير بينه وبين عمتّه "ورد الخال" التي تتزعم مافيا لتبييض الأموال والإتجار بالمخدرات والتزوير.

وكشفت المعلومات أن ريم "دانيلا رحمة" ستوقع الحرس الخاص بسيدة المافيا في شركها، ويلعب الدور الممثل السوري مهيار خضور لتبدأ قصة من الانتقام والثأر ومحاولات القتل.(نواعم)