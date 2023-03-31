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أعلنت قناة أبوظبي التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي عن عرض مسلسلي الدراما والتشويق "مقابلة مع السيد آدم 2" و"خريف عمر" عبر شاشتها وتطبيقها الرقمي ADtv، لتثري بذلك دورتها الرمضانية المتميزة لهذا العام والتي تأتي تحت شعار "هل هلالك أبوظبي دارك".ويعود مسلسل "مقابلة مع السيد آدم 2" بعد انتظار دام لأكثر من عامين ليكشف في الموسم الثاني عن مفاجآت وقصص غامضة تحيط بحياة البروفسور في الطب الشرعي آدم بعد مقتل ابنته، حيث يواصل الأب المفجوع رحلة انتقامه بكشف ملابسات القضية وتقصّي جرائم الإتجار بالبشر بمساعدة محقق في الأمن الجنائي.ويشار إلى أن الموسم الأول من المسلسل السوري المشوق حقق نجاحاً كبيراً بعدما لاقى إعجاب شريحة واسعة من الجمهور العربي، كما تصدّر قائمة أكثر الأعمال في المتابعة الرقمية على تطبيق وموقع قناة أبوظبي بـ1.85 مليون مشاهدة، بما يعكس الحضور الرقمي القوي لأبوظبي للإعلام والذي يضمن وصول الجمهور إلى المحتوى المتميز والمتنوع الذي يواكب تطلعاتهم ويلبي مختلف أذواقهم.العمل من بطولة غسان مسعود ومحمد الأحمد ورنا شميس ويزن خليل وجيانا عنيد وفاديا خطاب وغيرهم من النجوم السوريين، وهو من تأليف وإخراج فادي سليم، ويُعرض خلال أيام شهر رمضان على شاشة تلفزيون أبوظبي عند الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات (9 مساءً بتوقيت السعودية) بالإضافة إلى تطبيق ADtv. (نواعم)