Advertisement

فنون ومشاهير

بعد وقوعها ضحية لمقلبه.. نسرين أمين تكشف حقيقة خلافها مع رامز جلال

Lebanon 24
31-03-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1052580-638158616355383840.PNG
Doc-P-1052580-638158616355383840.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن حدوث خلافات بين الفنانة نسرين أمين والفنان رامز جلال، ظهرت نسرين في برنامجه لتكون الضحية الجديدة في برنامج المقالب "رامز نيفر إند"، الذي يقدّمه رامز خلال شهر رمضان 2023.
Advertisement

وسخر رامز من نسرين أثناء تقديمه لها في البرنامج قائلاً: "حسين فهمي من ساعة ما عمل "يا واد يا تقيل" الدور لزق فيه، الست اللي جايلنا النهاردة عملت دور المرأة اللعوب وأتقنته، عملت دور فتاة ليل أو رقاصة أو ركلام ولزق فيها والناس مش شايفينها غير في الأدوار دي، حبت تغير وتعمل كلاس قلبت منها رز على قلقاس، بلطية الشاشة العايمة نسرين أمين".

وبعد انتهاء الحلقة، نشرت نسرين أمين صورة جمعتها مع رامز جلال من كواليس الحلقة، كشفت من خلالها عدم صحة الأخبار التي تم تداولها عن حدوث خلافات بينهما، قائلةً: "كل اللي اتقال إشاعات، أنا ورامز إخوات". (لها) 
 
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2023-04-02
05:00 | 2023-04-02
02:00 | 2023-04-02
23:00 | 2023-04-01
16:00 | 2023-04-01
14:00 | 2023-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website