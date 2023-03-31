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فنون ومشاهير
بعد وقوعها ضحية لمقلبه.. نسرين أمين تكشف حقيقة خلافها مع رامز جلال
Lebanon 24
31-03-2023
|
14:00
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رغم الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن حدوث خلافات بين الفنانة نسرين أمين والفنان رامز جلال، ظهرت نسرين في برنامجه لتكون الضحية الجديدة في برنامج المقالب "رامز نيفر إند"، الذي يقدّمه رامز خلال شهر رمضان 2023.
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وسخر رامز من نسرين أثناء تقديمه لها في البرنامج قائلاً: "حسين فهمي من ساعة ما عمل "يا واد يا تقيل" الدور لزق فيه، الست اللي جايلنا النهاردة عملت دور المرأة اللعوب وأتقنته، عملت دور فتاة ليل أو رقاصة أو ركلام ولزق فيها والناس مش شايفينها غير في الأدوار دي، حبت تغير وتعمل كلاس قلبت منها رز على قلقاس، بلطية الشاشة العايمة نسرين أمين".
وبعد انتهاء الحلقة، نشرت نسرين أمين صورة جمعتها مع رامز جلال من كواليس الحلقة، كشفت من خلالها عدم صحة الأخبار التي تم تداولها عن حدوث خلافات بينهما، قائلةً: "كل اللي اتقال إشاعات، أنا ورامز إخوات". (لها)
المصدر: لها
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