لهذا السبب اعتذر عادل إمام عن مسلسل "رأفت الهجان"

تحدثت ابنة المخرج المصري الكبير الراحل يحيى العلمي، شيرين العلمي، عن والدها لأول مرة.

وكشفت أن أكثر مسلسل أرهقه هو مسلسل "هو وهي"، المسلسل كان في البداية 30 حلقة ولكن أبي اكتفى ب 15 حلقة لأن كل حلقة في هذا المسلسل كانت مليئة بتفاصيل كثيرة، وبمثابة فيلم بقصة جديدة مما أرهق سعاد حسني وأحمد زكي نفسياً وعصبياً في أداء كل شخصية وتقمصها، وكان ذلك مرهقاً جداً لهما ولأبي أيضاً، إلى جانب أنه أخذ وقتاً طويلاً في تصوير التتر الخاص بالمسلسل، حيث كان يصور مشاهد واستعراضات أحمد زكي بمفرده، وأيضا مشاهد استعراض سعاد حسني بمفردها.

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وقالت إن والدها كان سريع القرارات، ويأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب مثلما حدث في مسلسل "رأفت الهجان"، فقد كان عادل إمام هو المرشح الأول في دور رأفت الهجان لكنه اختلف مع يحيى العلمي على أن تبدأ أحداث المسلسل بطريقة الفلاش باك، ويحيى كان مقتنعاً تماماً أنه يجب أن تبدأ الأحداث فلاش باك، وعادل إمام كان غير مقتنع بذلك، فاختلفا واعتذر الفنان عادل إمام وأسند المخرج المصري الدور على الفور للفنان محمود عبد العزيز. (سيدتي)