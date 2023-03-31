بعد الخلاف بينهما.. كاريس بشار عن جورج خباز: "كنت خايفة منه"

أعربت الفنانة السورية كاريس بشار عن سعادتها للمشاركة في مسلسل "النار بالنار"، الذي يعرض الآن ضمن دراما رمضان 2023.

وتحدثت عن خوفها في البداية من الوقوف أمام الفنان اللبناني جورج خباز، قائلة: "كنت خايفة من جورج شخصيا، هاد الاسم والتاريخ فيه وهرة وتقل بالمكان، حسيت بالمسؤولية وقت بدي اوقف قدامو، أو كيف يعني جورج خباز، لامانو سهل هاد الموضوع".

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وقالت إنها بمجرد وقوفها أمام خباز، وتعاونها معه في أول مشهد تمثيلي والذي كان عبارة عن معركة بينهما، تحول إلى شخص "مريح" وكأنها تعرفه منذ فترة طويلة.

ويشارك في "النار بالنار" نخبة من نجوم سوريا ولبنان أبرزهم الفنان عابد فهد، وكاريس بشار، وجورج خباز، وطارق تميم، وزينة مكي، وطوني عيسى، وجمال العلي وغيرهم. (فوشيا)