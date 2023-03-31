ما سبب ابتعاد فيفي عبده عن الساحة الفنية؟

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده أسباب غيابها عن الساحة الفنية والسوشال ميديا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها كانت مصابة بإنفلونزا حادة، منعتها من التواصل مع جمهورها.



وقالت عبده خلال مقطع فيديو نشرته عبر "إنستغرام": "كنت مصابة بإنفلونزا شديدة وهي سبب اختفائي الفترة الماضية، أنا كويسة الحمدلله وبعتذر لكل أصحابي وكل الناس اللي سألت عليا.. طبعا أنا مكنتش قادرة أرد على التيلفون خالص".

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وأضافت: "كنت قافلة التيلفون بقالي كتير ولا بتواصل مع الميديا ولا أي حاجة خالص، ولا كنت قادرة أعمل حاجة عشان كان عندي الإنفلونزا دي.. والحمدلله ربنا شفاني وعفاني والحمد لله بشكر ربنا قدامكم ربنا يخليكم".