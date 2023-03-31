بعد فيديو إهانته لزملائه.. ما كان ردّ محمد سعد؟

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ضجة كبرى أحدثها الفنان المصري محمد سعد، بسبب الفيديو الذي تم تسريبه قبل أيام، وظهر فيه الفنان الذي يعرض له مسلسل "إكس لانس" وهو يسبّ فريق عمل مسلسله.وقرر سعد أن يرد ويكشف بطريقة غير مباشرة الأسباب التي دفعته للقيام بمثل هذا الأمر، حيث نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".الفيديو لم يظهر فيه محمد سعد، بل يبدو أنه من كان يقوم بتصويره، حيث كان هناك تجمهر في الموقع الخاص بالتصوير، وشجار بين العاملين في المسلسل ومن حضروا لمشاهدة التصوير.وقال سعد خلال تصوير الفيديو: "خناقة قلبت بخناقة.. قلبت بخناقة.. هنقعد ليه؟"، وذلك في إشارة إلى عدم قدرة فريق إنتاج المسلسل على تنظيم الأمور داخل موقع التصوير.