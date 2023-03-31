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فنون ومشاهير

بعد فيديو إهانته لزملائه.. ما كان ردّ محمد سعد؟

Lebanon 24
31-03-2023 | 23:00
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ضجة كبرى أحدثها الفنان المصري محمد سعد، بسبب الفيديو الذي تم تسريبه قبل أيام، وظهر فيه الفنان الذي يعرض له مسلسل "إكس لانس" وهو يسبّ فريق عمل مسلسله.


وقرر سعد أن يرد ويكشف بطريقة غير مباشرة الأسباب التي دفعته للقيام بمثل هذا الأمر، حيث نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
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الفيديو لم يظهر فيه محمد سعد، بل يبدو أنه من كان يقوم بتصويره، حيث كان هناك تجمهر في الموقع الخاص بالتصوير، وشجار بين العاملين في المسلسل ومن حضروا لمشاهدة التصوير.


وقال سعد خلال تصوير الفيديو: "خناقة قلبت بخناقة.. قلبت بخناقة.. هنقعد ليه؟"، وذلك في إشارة إلى عدم قدرة فريق إنتاج المسلسل على تنظيم الأمور داخل موقع التصوير.
 
 
وعلق على الفيديو قائلا: "رسالة لجمهوري.. كان لازم ادخل وافض الخناقة.. ده كان شكل من اللي بيحصل يوميا.. وشكرا جزيلا لكل أهل منطقة الحرفيين".

وهو ما يؤكد رواية مخرج المسلسل إبرام نشأت، الذي أكد أن غضب محمد سعد يعود إلى عدم قدرة فريق الإنتاج على تنفيذ متطلباته، وفشل التصوير لأيام متتالية داخل منطقة الحرفيين بسبب تجمهر المشاهدين.
 
المصدر: العربية نت
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