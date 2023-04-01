ظهرت مع هشام حداد.. فنانة شهيرة تكشف خيانة تامر حسني لزوجته معها! (فيديو)

كشفت الفنانة المغربية جليلة حقائق جديدة حول علاقتها بالفنان المصري تامر حسني.

وحلَّت جليلة ضيفة على برنامج "المزح نصو جد" مع الإعلامي هشام حداد، حيث سُئلت عن علاقتها بالفنان المصري تامر حسني، وحول ما إذا كانت ما زالت قصة حبهما مستمرة؟ لتؤكد أن لا شيء يجمعهما بالوقت الراهن، معلقة: "الله يسعده ويبعده".

اما حول ما إذا كانت على علاقة بتامر خلال زواجه بالفنانة بسمة بوسيل، فأكّدت جليلة أنهما كانا يتواعدان، نافية شائعة زواجهما سرّا، الا انها ناقضت ما أكدته بأنها لا تقابل حسني، مشيرة إلى أنها التقت به منذ فترة قصيرة بجلسة غداء.(الجديد)