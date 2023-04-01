فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)

أكدت الفنانة السورية هويدا يوسف عدم وجود خلاف مع الفنانة نوال الزغبي، مشيرة إلى أن الأخيرة حظيت بشهرة كبيرة أكثر منها، لأنها استمرت على الساحة الفنية على عكسها.

وأضافت يوسف أن الزغبي ليست "نجمة ذهبية وهذا اللقب بعيد عنها"، مستنكرة نسب أغنية "ما اندم عليك" لنوال، وقالت إنها أغنيتها الخاصة، وقدمتها نوال بعد انتشارها بسنتين، وكان لها دور كبير في شهرة الأخيرة.

ودافعت هويدا عن الفنانة أصالة نصري بعدما ظهرت في برنامج "سعودي آيدل" بعد يومين من وقوع الزلزال، وبررته بأنه عملها، وذكرت أن أصالة أحيت حفلاً وتبرعت بإيراداته للعائلات المنكوبة في سوريا، ووصفتها بأنها من أفضل الفنانات اللاتي تغني مباشرة على المسرح.

حياتها الشخصية

وكشفت هويدا أنها تعرضت للخيانة من قبل زوجها الأول "مصطفى" أكثر من مرة، وسامحته من أجل ابنتها، ولكنه استمر بالخيانة فانفصلت عنه واختارت تربية ابنتها جنى بعيدا عنه، وساعدتها الشاعرة السورية حياة أسبر على تربيتها.

وأضافت بأن تجربتها الثانية لم تكن موفقة، حيث تعرضت للخيانة من قبل صديقتها المقربة مع زوجها، وقد استغلا قلبها الطيب وحسن نيتها، ولاقت منهما معاملة غير جيدة.

وتابعت أنها ظُلمت من قبل عائلتها، ووالدتها لم تكن ترغب بإنجابها، وأختها الكبرى تولت تربيتها، ولن تسامح والدتها أبداً، واعتبرت التسامح للمرة الثالثة "غباء".(فوشيا)