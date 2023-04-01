Advertisement

فنون ومشاهير

حادث مروع: طار للطابق الثاني.. سيارة تطيح بحفيد فنانة عربية معروفة وهذه حالته

Lebanon 24
01-04-2023 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1052863-638159468544545626.jpg
Doc-P-1052863-638159468544545626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أطاحت سيارة خاصة يقودها شاب بسرعة جنونية بحفيد الفنانة شريفة فاضل ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة، ولاذ المتهم بالفرار.

 

تفاصيل الواقعة الأليمة كشفها شقيق المجني عليه ويدعى معاذ، والذي أكد أن شقيقه وعمره 20 عاماً كان عائدا من عمله بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة بعد منتصف الليل، وأثناء وقوفه في انتظار سيارة أجرة (ميكروباص) للتوجه إلى المنزل، قام سائق السيارة والذي كان يقود بسرعة 140 كلم/ساعة بالإطاحة بشقيقه لارتفاع طابق ثانِ ونزل غارقًا في دمائه.

 

وأضاف معاذ في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أن سائق السيارة الخاصة كان عمره 19 عامًا، ولا يحمل رٌخصة قيادة وتبين أنه أخذ السيارة من صديق له، ولاذا بالفرار بعد انشغال الناس في حالة أخيه، مشيرًا إلى أن المجني عليه مُصاب بنزيف في المخ، وكسر في الجمجمة، وقطع في الكبد، وتجمع دموي في المعدة، ونزيف في الحوض، وضعف في أعصاب العين، مطالبًا بسرعة القبض على مرتكب الواقعة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.(العربية)

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2023-04-02
05:00 | 2023-04-02
02:00 | 2023-04-02
23:00 | 2023-04-01
16:00 | 2023-04-01
14:00 | 2023-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website