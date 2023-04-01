حادث مروع: طار للطابق الثاني.. سيارة تطيح بحفيد فنانة عربية معروفة وهذه حالته

أطاحت سيارة خاصة يقودها شاب بسرعة جنونية بحفيد الفنانة شريفة فاضل ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة، ولاذ المتهم بالفرار.

تفاصيل الواقعة الأليمة كشفها شقيق المجني عليه ويدعى معاذ، والذي أكد أن شقيقه وعمره 20 عاماً كان عائدا من عمله بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة بعد منتصف الليل، وأثناء وقوفه في انتظار سيارة أجرة (ميكروباص) للتوجه إلى المنزل، قام سائق السيارة والذي كان يقود بسرعة 140 كلم/ساعة بالإطاحة بشقيقه لارتفاع طابق ثانِ ونزل غارقًا في دمائه.

وأضاف معاذ في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أن سائق السيارة الخاصة كان عمره 19 عامًا، ولا يحمل رٌخصة قيادة وتبين أنه أخذ السيارة من صديق له، ولاذا بالفرار بعد انشغال الناس في حالة أخيه، مشيرًا إلى أن المجني عليه مُصاب بنزيف في المخ، وكسر في الجمجمة، وقطع في الكبد، وتجمع دموي في المعدة، ونزيف في الحوض، وضعف في أعصاب العين، مطالبًا بسرعة القبض على مرتكب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.(العربية)