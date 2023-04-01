باسم ياخور يتأثر بمفاجأة غير متوقعة.. وهذا ما قاله عن دور تيم حسن في "الزند"

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لم يتمكن النجم باسم ياخور من منع نفسه من التأثر خلال حفل تكريمه في ملتقى الإبداع بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وذلك عن مسيرته الفنيّة وتجربته الفنيّة الرائدة.وتفاجأ النجم السوري من قيام الطلاب بأداء أغنية مسلسل "الضيعة ضايعة" ولدا في غاية السعادة والتأثر، وقدم الشكر لهم وعلّق قائلاً "من قلبي شكراً لطلاب وطالبات معهدي بكل أقسامه على حفاوة وروعة ودفء هذا الاستقبال الجميل وعقبال ما نجتمع قريباً بمشاريع مشتركة كزملاء مهنة".وعلى هامش تكريمه في ملتقى الإبداع تحدث ياخور عن النجم تيم حسن والدور الذي يقدمه في مسلسل "الزند ذئب العاصي"، وقال: "من الممكن أن يكون هناك لو تكرار بسيط مع مسلسل الهيبة، لكنه استطاع الخروج منه بمنتهى الذكاء والبراعة وقدم شخصية بأبعاد مختلفة وحلول ذكية".ولفت إلى أن تيم يقدم دوراً مميزاً بالإضافة إلى كل الممثلين في العمل، وفي مقدمتهم انس طيارة ودانة مارديني وكل الممثلين الشباب والقدامى، مؤكداً أن المخرج سامر برقاوي تجاوز نفسه وقدم صورة ولغة سينمائيتين عظيمتين.يذكر ان النجم السوري يحصد نجاحاً كبيراً في دوره بمسلسل "العربجي" وشكلت الكثير من المشاهد جدلاً كبيرا بين المشاهدين ومن بينها مشهد تقبيله قدم الفنان سلوم حداد من أجل التكتم على فضيحة ابنته، وهو ما دفعه للتعليق على الأمر والردّ على الانتقادات قائلاً: "أولا نحنا عبنحكي حدوتة شعبية وقصة عن شخص يذل ويهان ويمس بعائلته، فيتحول فيما بعد إلى مقاتل حقيقي للدفاع عن قيم عائلته، فأنا بشوفه منطقيًا مبرر". (لها)