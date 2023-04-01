Advertisement

فنون ومشاهير

باسم ياخور يتأثر بمفاجأة غير متوقعة.. وهذا ما قاله عن دور تيم حسن في "الزند"

Lebanon 24
01-04-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1052875-638159510284967433.PNG
Doc-P-1052875-638159510284967433.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يتمكن النجم باسم ياخور من منع نفسه من التأثر خلال حفل تكريمه في ملتقى الإبداع بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وذلك عن مسيرته الفنيّة وتجربته الفنيّة الرائدة.

وتفاجأ النجم السوري من قيام الطلاب بأداء أغنية مسلسل "الضيعة ضايعة" ولدا في غاية السعادة والتأثر، وقدم الشكر لهم وعلّق قائلاً "من قلبي شكراً لطلاب وطالبات معهدي بكل أقسامه على حفاوة وروعة ودفء هذا الاستقبال الجميل وعقبال ما نجتمع قريباً بمشاريع مشتركة كزملاء مهنة".
Advertisement

وعلى هامش تكريمه في ملتقى الإبداع تحدث ياخور عن النجم تيم حسن والدور الذي يقدمه في مسلسل "الزند ذئب العاصي"، وقال: "من الممكن أن يكون هناك لو تكرار بسيط مع مسلسل الهيبة، لكنه استطاع الخروج منه بمنتهى الذكاء والبراعة وقدم شخصية بأبعاد مختلفة وحلول ذكية".

ولفت إلى أن تيم يقدم دوراً مميزاً بالإضافة إلى كل الممثلين في العمل، وفي مقدمتهم انس طيارة ودانة مارديني وكل الممثلين الشباب والقدامى، مؤكداً أن المخرج سامر برقاوي تجاوز نفسه وقدم صورة ولغة سينمائيتين عظيمتين.

يذكر ان النجم السوري يحصد نجاحاً كبيراً في دوره بمسلسل "العربجي" وشكلت الكثير من المشاهد جدلاً كبيرا بين المشاهدين ومن بينها مشهد تقبيله قدم الفنان سلوم حداد من أجل التكتم على فضيحة ابنته، وهو ما دفعه للتعليق على الأمر والردّ على الانتقادات قائلاً: "أولا نحنا عبنحكي حدوتة شعبية وقصة عن شخص يذل ويهان ويمس بعائلته، فيتحول فيما بعد إلى مقاتل حقيقي للدفاع عن قيم عائلته، فأنا بشوفه منطقيًا مبرر". (لها) 
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2023-04-02
05:00 | 2023-04-02
02:00 | 2023-04-02
23:00 | 2023-04-01
16:00 | 2023-04-01
11:00 | 2023-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website