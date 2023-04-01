مكسيم خليل يلتزم الصمت

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يلتزم الممثل السوري تيم حسن الصمت أمام الإنتقادات التي تطال مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، والواضح أن الأحداث تسارعت وعاد المسلسل لشقه الحماسي بعد عرض الحلقة السادسة، إذ تصدرت الهاشتاغ الخاص بتويتر لساعات، وراح البعض يفسر أو ينقل أسماء الشخصيات التي يتناولها المسلسل على أرض الواقع، في حين يؤكد المنتج للعمل أن القصة من وحي الخيال.وكان المسلسل تعرض في الأيام الأولى من العرض لنقد واسع بسبب غياب عنصر التشويق وترك الحلقات مفتوحة على قضية أو فضيحة طرحت بداية عن موظف حكومي مصاب بالسرطان يقيم حفلاً ليفضح مجموعة من الشخصيات السياسية والعسكرية الحاكمة عن طريق كتيب وزع في الحفل يقول إن الموظف أقام علاقات مع زوجات هؤلاء.في السياق، ردت الممثلة ريم علي على الانتقادات قائلةً أن العمل في مثل هذا المسلسل يعتبر لوحده بطولة وكل الآراء مرحب بها.يذكر أن المسلسل يطرح قضية الفساد في إحدى الدول العربية وتوريث الحكم بعد رحيل الرئيس وتسلم أبنائه لقيادة الحكم بطرق لا تخلو من المحسوبيات وتصل إلى حد القتل. (نواعم)