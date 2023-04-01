أول إدانة بقضية إطلاق النار القاتل خلال التصوير.. ما مصير الممثل الشهير؟

وكان هذا المساعد الأول، ديف هولز، هو الذي سلّم أليك بالدوين، في 21 تشرين الاول 2021، سلاحاً كان يُفترض أن يكون محشواً برصاص خلبي، وقام الممثل بتفعيله ما أدى إلى مقتل هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.وكان ديف هولز، البالغ من العمر 63 عاما، قد أعطاه السلاح، وقال لبالدوين إنه "بارد"، أي أنه غير خطر بلغة هوليوود، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وقد وُجهت إلى أليك بالدوين، البالغ من العمر 64 عاما، إضافة إلى مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، تهمة القتل غير العمد، ويواجهان احتمال السجن حتى 18 شهراً وغرامة قدرها 5 آلاف دولار.وركز تحقيق الشرطة بشكل خاص على تحديد كيفية الحصول على ذخيرة حية استُخدمت في عملية إطلاق النار هذه في مزرعة في نيو مكسيكو، وهو أمر محظور تماماً لتجنب مثل هذه الحوادث تحديداً.وخلصت الشرطة إلى أن هانا غوتيريز ريد وضعت الذخيرة في السلاح الذي استخدمه أليك بالدوين، بدلاً من رصاصة خلبية، وفقا للوكالة الفرنسية. (سكاي نيوز)