"يا كريم".. عاصي الحلاني يصدر أنشودة دينية بمناسبة شهر رمضان المبارك (فيديو)

أصدر فارس الغناء العربي الفنان اللبناني عاصي الحلاني انشودة دينية جديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك عبر مختلف المنصات الموسيقية التابعة لشركة روتانا بعنوان "رمضان يا كريم".

ونشر عاصي أنشودته الجديدة عبر حسابه على "تويتر"، وعلق قائلا: انشودة رمضان يا كريم جديد بمناسبة شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير".

والأنشودة من كلمات جاد شعلان وألحان عاصي الحلاني وتوزيع طوني سابا.

هذا وتم تكريم عاصي مساء امس من جمعية اجيالنا حيث نشر فيديو من الحفل وعلق عليه: "تشرفت بتكريمي وحضوري الحفل السنوي والخيري لجمعية اجيالنا وتعيني سفير على مدى اكثر من عشرة اعوام لجمعية تحمل كل معاني الأنسانية والخير والعطاء.. اتمنى لكم دوام الأستمرار بمسيرتكم الخيرة في هذه الظروف الأقصادية والصعبة ".