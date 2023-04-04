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فنون ومشاهير

إبن كريستيانو رونالدو تعرض للضرب في المدرسة؟ (صورة)

Lebanon 24
04-04-2023 | 02:00
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انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بأن أحد أبناء البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرض للضرب في المدرسة وتم معاملته بطريقة سيئة.


صديقة رونالدو جورجينا روديغرز، نفت عبر خاصية "ستوري" على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ذلك، وقالت: "بعض التقارير نشرت أخبارًا سلبية عن وضع أبنائي في المدرسة، أود أن أنوه أنها أخباراً غير صحيحة بالمرة، أطفالنا يدرسون في مدرسة رائعة، ونقدر تمامًا العمل العظيم الذي يُقدم لنا كعائلة وعلى المستوى الشخصي".
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وأضافت: "أطفالنا تعرفوا على أصدقاء ودودين، وسعداء للغاية في مدرستهم الجديدة في الرياض، لحسن حظنا دائمًا ما نحظى بتجارب رائعة في كل بلد وفي كل مدرسة". (جول)
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