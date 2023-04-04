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فنون ومشاهير

"يا خفقة القلب".. أيمن زيدان يحيي ذكرى مرور 40 يوماً على وفاة شقيقه بكلمات مؤثرة (صورة)

Lebanon 24
04-04-2023 | 05:00
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أحيا الفنان السوري أيمن زيدان ذكرى مرور 40 يوما على وفاة شقيقه الفنان شادي زيدان، الذي غيبه الموت نتيجة تعرضه لجلطة دماغية خلال تصوير أحد أعماله الدرامية.
ونشر الفنان أيمن زيدان عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورة لشقيقه الراحل، وكتب قائلا: "‏أربعون يومًا مضت على رحيلك … أربعون يومًا مضت على ذلك الجرح النازف الذي لن يندمل … لازلت أذكر خطواتنا في الأزقة التي طويناها معًا".
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وأضاف: "ولا زالت جلجلة صوتك المغمس بالقهر لاتبارحني … يوم كنت تحكي لي عن رغبتك بالنزوح عن عالمٍ ضاق بك …وعن الإقصاء المهني الذي لم تجد له تفسيرا … كنت في عالمك الصغير تخبئ فيض حزنك وتغفو على أسئلة الزمن الصعب".
وتابع: "نم وادعًا ياخفقة القلب فقد رحلت مع كبريائك وسموك … نم وادعًا ياشقيقي الذي هشم روحي سفره المباغت". (فوشيا)
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