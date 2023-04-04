صدر القرار.. هل سيخضع فارس كرم للمُحاكمة؟

حدد القاضي الجزائي المنفرد في جونيه ميشال معوض جلسة في 9/5/2023 لبدء محاكمة الفنان فارس كرم بجرائم القدح والذّم، وذلك بعد إدعاء النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان عليه، بناءً على الشكوى المقامة ضده من الفنانة ميريام فارس، بواسطة وكيلها المحامي جورج الخوري، علماً أن النيابة العامة كانت قد حفظت الشكوى المقدّمة من الفنان فارس كرم ضد الفنانة ميريام فارس لعدم وجود أي جرم.

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