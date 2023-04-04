ميريام كلينك تنفعل وتنسحب من مقابلة مع هشام هداد.. ماذا حصل بينهما؟

نشرت عارضة الأزياء المُثيرة للجدل ميريام كلينك فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت ميريام في الفيديو مع مقدم البرامج هشام حداد خلال مشاركتها في برنامج "المزح نصو جد" الذي يبث عبر قناة "الآن".

الا ان ميريام انسحبت من الحلقة بعدما سألها هشام عن عمرها. وعلقت على الفيديو بالقول: تفه لن أقوم بعد الآن بأي مقابلة ع الاعلام اللبناني."

وأضافت ميريام: "صحافة صفرة سؤالات بايخة بس الهدف يستفزوني بعد ما قلتلهم قبل ما روح سؤالات خاصة ما بدي وقال شو ممنوع تصوير".

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ونشرت ميريام فيديو ثان من الحلقة وعلقت عليه قائلة: "يا عيب الشوم مرتين حكيوني اول مرة رفضت اطلع رجعوا حكيوني قلنا اوكي تاني مرة وكل شي اتفقنا عليه والشروط اللي حطيتها ما احترموها وصارو يعيطوا علي قال شو ممنوع التصوير قلتلهم رح فل سكتوا جايي ببلاش وعم بشرطوني العمي اخر شي المنتج صار بدو ياخد تلفوني ويكسروا لما فليت وعيط عالشب اللي معي. شو هول التعتير فال ممنوع لما تدفعوا مليون دولار فيكن تتشارطوا مش لما دقولي مية مرة لاطلع ولما طلعت قالو سؤلات خاصة وبهدلة اذا انتو موظفين انا ما خصني ! جايين تكسروا بالضيف وتشارطوا يا عيب الشوم بحياتي ما بقى اطلع مقابلات بهدلة. منتج قال منعوني قال يلا الغو الحلقة هلق اشرف."