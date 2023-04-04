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فنون ومشاهير

شكران مرتجى تردّ بأسلوبها الخاص على سؤال قاسٍ عن الأمومة

Lebanon 24
04-04-2023 | 14:00
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شاركت النجمة شكران مرتجى متابعيها على "إنستغرام" بصورة من مشهد ضمن مسلسل "زقاق الجن" الذي يحقق نجاحاً كبيراً منذ بداية عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

وتظهر شكران في العمل بدور الأم الحنون والمضحّية، وهو ما علّق عليه الكثير من المتابعين بعبارات لفتت انتباه الممثلة السورية التي أعادت نشر ما كُتب عنها، وقالت: "من أكثر الجمل التي استوقفتني حين قرأتها وسمعتها من كثيرين تعليقا على الكثير من أدواري وآخرها دور "خولة" في "زقاق الجن" هي: كيف لشكران والتي لم تعرف معنى الأمومة ولم تمارسها في حياتها ان تكون أماً كهذه".
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وأضافت: "قاسية هذه العبارة ولكنها جميلة، الأمومة لا علاقة لها بالإنجاب سادتي ولا بالتربية، الأمومة بكل عناصرها أعتقد أنها بروحي وجيناتي وتربيتي، وأعلم أن ما قيل كان محبّة، وتعبيراً عن الإعجاب وهو سؤال مشروع حقيقة، فشكراً لوصول أمومتي إليكم عبر دور، ولكن من يعرفني عن قرب يعرف سرّي... الحب".

وأرفقت شكران مرتجى المنشور بتعليق آخر كتبت فيه: "الأمومة قلب وليست رحماً"، وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع وأثنوا على أدائها الصادق وحِرفيتها في تقديم أدوارها، كما أشادوا بتلقائيتها والحب الذي تنشره دائماً على السوشيال ميديا وفي الأعمال الفنية التي تشارك فيها. (لها)   
المصدر: لها
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