فنانة شهيرة تكشف خلافها مع خالد يوسف بسبب المشاهد الجريئة في فيلم.. وممثلة لبنانية تنال الدور (صورة)

تحدثت الفنانة ميس حمدان، خلال لقاء تلفزيوني عن تفاصيل ترشيحها لفيلم "ويجا " وموقفها من المخرج خالد يوسف، وقتها بعد رفضها تقديم مشاهد ساخنة.

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وقالت ميس حمدان: "حصل موقف بيني وبين خالد يوسف حينها. فكان يريد ان يرشحني للدور الذي أخذته لاحقا الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، في فيلم "ويجا" وحاول أن يقنعني بالدور ولكنني ارفضت لانني لا أمثل مشاهد القبلات والمشاهد الجريئة في الفيلم".رفض ميس حمدان تسبب في هجوم خالد يوسف عليها، وقالت: "انزعج مني كثيرا المخرج حينها وقال لي أننا نحن من "خرّب" الفن فالفنانيين قديما كانوا يؤدون مشاهد القبلات والمشاهد الساخنة". ومنذ ذلك الوقت ولا تواصل مع المخرج كما أكدت حمدان. (نواعم)