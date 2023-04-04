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فنون ومشاهير

عارضة الأزياء تُهدّد زوجها الممثل الشهير بالطلاق... ما السبب؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 06:46
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زعمت تقارير فنية تركية أن مصممة الأزياء التركية باشاك ديزنر هددت زوجها الممثل كيفانش تاتليتوغ بالانفصال عنه في حال تكرر مشهد القبلة الذي جمعه بالممثلة سيرناي ساريكايا في مسلسل "العائلة".

وقالت صحيفة "القرار" إن مشهد القبلة تسبب بتوتر وخلاف بين تاتليتوغ وديزنر، وتطور إلى تهديد الأخيرة بطلب الطلاق في حال تجدد الأمر.
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ورغم أن الحديث عن هذا النبأ قد أثار جدلا واسعا عقب تداوله عبر الصفحات المهتمة بالمشاهير في تركيا على مواقع التواصل، لكن كيفانش تاتليتوغ التزم الصمت ولم يعقّب عليه.

وكان مسلسل "العائلة" قد تضمن في أحداثه العديد من المشاهد الرومانسية من بينها مشهد القبلة الحميمية التي جمعت كيفانش تاتليتوغ الذي يجسّد شخصية أصلان والنجمة سيريناي ساريكايا التي تجسّد دور الطبيبة النفسية "ديفين". (فوشيا)
 
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