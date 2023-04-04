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فنون ومشاهير

لقطة رومانسيّة بين نادين نجيم وخطيبها رجل الأعمال... هكذا ظهرا في "كافيه" في بيروت! (صورة)

Lebanon 24
04-04-2023 | 07:30
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها داخل "كافيه" في بيروت، وهي تُمسك بيد خطيبها رجل الأعمال ناريغ ناربيكيان، في لقطة رومانسيّة عبّرت فيها عن حبّها له.
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