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فنون ومشاهير

أسرار جديدة تكشف.. هل طردت شاكيرا من المنزل في برشلونة؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 23:00
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كشفت صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية عن تصاعد جديد في الأحداث بين المغنية الكولومبية شاكيرا ذات الأصول اللبنانية وصديقها السابق جيرار بيكيه مدافع برشلونة السابق.


وبحسب الصحيفة فإن رحيل شاكيرا عن مدينة برشلونة جاء بعد طردها من المنزل الذي مكثت فيه برفقة بيكيه طيلة سنوات.
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وكانت ملكية المنزل تحولت من بيكيه وشاكيرا في أيلول الماضي إلى الشركة التي يملكها جوان بيكيه والد النجم الإسباني، قبل الأحداث التي عصفت بالعلاقة التي دامت لسنوات.

ووجه والد بيكيه إنذارا بالطرد لشاكيرا طالبها فيه بالخروج من المنزل بحلول الـ30 من شهر نيسان الجاري أو دفع تعويض كبير للغاية.
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