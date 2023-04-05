حمو بيكا: أنا "عمرو دياب الغلابة" وصاحب الفضل الأول على حسن شاكوش

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منح مؤدي المهرجانات حمو بيكا نفسه لقب "عمرو دياب الغلابة" وأطلق تصريحات مثيرة للجدل حول نقيب الموسيقيين السابق المطرب هاني شاكر وتحدث عن كواليس أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، كما كشف حقيقة تكلفة حفل زفاف زميله حسن شاكوش، وأشار إلى أنه صاحب الفضل الأول على عمر كمال وشاكوش، لافتاً إلى أن الأخير يعاني من "الغرور".وقال حمو بيكا خلال لقائه في برنامج العرافة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: أنا عمرو دياب الغلابة وعندي الدليل.وأضاف: كل إللي هاني شاكر عمله معايا إنه قعدنا في البيت وهو كل شوية عمال يتكلم إنه جابلي سنتين حبس، وأنا راضي بالقانون بس كل إللي هو عمله معايا ظلم لما يخلي كل بتوع المهرجان يغنوا وأنا لا.وتابع حمو بيكا: ربنا جابلي حقي وجابلنا نقيب ربنا يخليه لينا، والمجلس القديم جايبنلي مدرس يقولي لا ليه لا، وهاني شاكر على دماغنا وكل إللي هو عمله إحنا عملناه برضو.وأضاف حمو بيكا: النقيب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على دماغنا من فوق وهو إللي جابلنا حقنا.. والمهرجانات اسمها أغاني وليست مهرجانات ونقيب الموسيقيين لا يرغب في تسميتها مهرجانات.واختتم حمو بيكا: وافقنا على رغبة مصطفى كامل وأصبحنا نطلق على المهرجانات اسم أغاني ولا نشعر بالحزن مطلقاً، الأغاني الخاصة بنا لا نطلق عليها أغاني شعبية.وتحدث حمو بيكا خلال اللقاء عن بدايته الفنية مع المطربين عمر كمال وحسن شاكوش، وقال: أنا ساعدتهم ووقفت جنبهم وكلهم باعوني عشان أنا أهبل وحظي وحش وأستاهل، وكانوا بياخدوا 400 جنيه دلوقتي بياخدوا 40 و50 ألف بسببي.وأضاف حمو بيكا: أنا مابعرفش أقرأ ولا أكتب بس أنا أسرع من عمر كمال وحسن شاكوش في إني أغني، ولما بييجوا يقفوا على المايك ويغنوا معايا بيبقى الأداء بتاعي أحسن وأسرع.كما تحدث حمو بيكا عن عمر كمال وأكد أن الأخير لا يجيد فن الغناء، موضحاً: ورب إللي خلقني عمر كمال مابيعرفش يغني ويعني إي صوته حلو هي مش بالصوت، وأنا صوتي على قدي وليا جمهور كتير والناس كلها بتحبني.كما أكد حمو بيكا أنه كان يوجه حسن شاكوش أمام الميكرفون، مضيفاً: كنت بوجه حسن شاكوش يقف قدام المايك لما ييجي يغني، وهو إللي جه يقولي عايز أغني معاك ومكنتش أعرفه، أنا المدرسة إللي طلعت حسن شاكوش، أول أغنية عملتها لحسن شاكوش جابت 15 مليون مشاهدة، وأنا إللي طلعته للنور ولما اشتهر والغرور خده مني بقى يعمل أغاني لوحده.وأكد حمو بيكا، أن حفل زفاف مطرب مهرجانات حسن شاكوش لم يتكلف 4 ملايين كما ادعى، مشيراً إلى أن الأخير كذب من أجل ركوب التريند، وقال: فرح حسن شاكوش متكلفش 4 ملايين جنيه ده كذاب، اتكلف 300 ألف جنيه.. وفرحي اتكلف 50 ألف جنيه وبعد ما عملت جمعية.وأردف حمو بيكا: أنا وقفت في فرح حسن شاكوش للآخر، وهو بيقول كل الناس مخدتش فلوس بس الله أعلم محدش يعرف حاجة، أومال هو صرف الـ4 ملايين على إيه، وفي مطربين خدوا منه فلوس لكن الفنان تامر حسني مخدش فلوس وهو شخص طيب.