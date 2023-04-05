بطل مسلسل "الثمن" يُفاجئ الجمهور بشعر أشقر.. وزوجته الأوكرانية تلفت الأنظار بجمالها (فيديو)

انطلق مؤخرا العرض الأول لفيلم His Only Son في لبنان ويلعب فيه دور البطولة الممثل نيكولا معوض بدور النبي إبراهيم.

معوض الذي وصل إلى العالمية بعد سلسلة من الأدوار والأعمال التي قدمها في لبنان والعالم، كشف عن تصدّر الفيلم وحلوله في المركز الثالث في شباك التذاكر الأميركي خلال أول عطلة نهاية أسبوع من عرضه، وهو يتسابق مع أفلام عالمية ضخمة.

وكان إلى جانب معوض زوجته الأوكرانية التي لفتت الأنظار بجمالها وابنته "سيينا" التي خطفت الأنظار أيضا بجمالها ولطافتها.

وفاجأ معوض الجمهور بظهوره بشعر أشقر، مشيراً إلى انه يستعد لدور تمثيلي جديد.

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A post shared by Nicolas Mouawad نيقولا معوَّض (@nicolasmouawad)





ويُشارك معوض أيضا بمسلسل "الثمن" الذي يلاقي نجاحا كبيرا مع نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.